Neto pede para torcida pressionar juízes O ex-jogador Neto, atual gerente de futebol do Guarani, voltou a dar declarações polêmicas após a derrota do time de Campinas, sábado, para o Santos por 2 a 1. Neto reclamou da arbitragem de Cléber Wellington Abade, baixou o nível pedindo providências ao diretor de árbitros da CBF, Armando Marques e sugeriu que a torcida do Guarani passe a fazer pressão sobre os juízes. "Acho que o Armando Marques deveria tirar a bunda da cadeira e ver o que estão fazendo de sacanagens na arbitragem. O juiz vem aqui, é bem tratado e ninguém dá pressão neles. Está na hora de começar a tratar mal em vez de dar água, dar laxante para estes caras e a torcida ficar mais em cima." Na quinta-feira, Neto almoçou com o vice-presidente do Corinthians, Antônio Roque Citadini, mas negou que esteja mudando de clube. "O Citadini apenas queria me conhecer. Conversamos por duas horas, mas não vou negar que meu sonho é trabalhar no Corinthians." O elenco do Guarani folgou neste domingo e volta aos treinos segunda-feira para iniciar os trabalhos para uma semana especial: sábado enfrenta a rival Ponte Preta.