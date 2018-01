Neto pode voltar ao Parque como cartola Neto está voltando ao Corinthians. O ex-ídolo da Fiel, que levou o time ao seu primeiro título brasileiro, em 1990, anda se reunindo com o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, e tudo indica que no ano que vem deve estar trabalhando no Parque São Jorge. Ainda não há nada oficial. Atual gerente de Futebol do Guarani ? tem contrato até 31 de dezembro ?, Neto deve assumir um cargo administrativo no Departamento de Futebol profissional. Ele ainda não recebeu nenhuma proposta do clube, mas jantou com Citadini quinta-feira numa churrascaria do Tatuapé, zona leste de São Paulo, onde os dois conversaram por mais de duas horas sobre futebol. Leia mais no Jornal da Tarde