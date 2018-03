Neto Potiguar chega ao São Caetano A principal novidade do dia no São Caetano foi a apresentação oficial do atacante Neto Potiguar. Com apenas 19 anos, ele foi contratado junto ao Bahia na última semana e será mais uma opção para reforçar o ataque do time do ABC paulista no Campeonato Brasileiro. "Estou feliz por estar num clube de projeção. Quero fixar meu nome no futebol do ABC e ganhar meu espaço em São Paulo", disse Neto Potiguar, que assinou contrato até o final do ano. Em troca, o São Caetano mandou o atacante Jales para o Bahia. O atacante Dimba, outro reforço contratado recentemente, já está treinando com o grupo e pode, inclusive, estrear no jogo de sábado, contra o Fortaleza, no estádio Anacleto Campanella. Para sábado, o técnico Estevam Soares também poderá contar com o zagueiro Gustavo e o meia Canindé, ambos recuperados de contusão. Por outro lado, o zagueiro Neto torceu o tornozelo esquerdo na última sexta-feira e é dúvida. O São Caetano é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos ganhos, após os empates com Palmeiras e Goiás.