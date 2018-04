Neuer e Klose reforçam Alemanha contra a Holanda A Alemanha contará com três reforços para o amistoso contra a Holanda, na terça-feira, em Hamburgo. O goleiro Manuel Neuer, o atacante Miroslav Klose e o meia Marco Reus se integraram à delegação alemã neste sábado, após ficarem de fora do empate com a Ucrânia, por 3 a 3, na sexta-feira.