Neuer e Thiago Alcântara ficam fora de treino, mas não preocupam Bayern

De acordo com o clube alemão, eles não preocupam o departamento médico. Foram poupados somente por conta de lesões "menores". "Eles estão em condições de jogar na terça", afirmou a diretoria do Bayern, em nota.

Joseph Guardiola tentou poupar Neuer na partida do fim de semana, pelo Campeonato Alemão. Mas o titular precisou deixar o banco de reservas para entrar no decorrer do jogo contra o Augsburg por conta da expulsão do reserva Pepe Reina.

Após poupar muitos titulares na derrota para o Ausgburg, Guardiola mandará a campo o que tiver de melhor, com exceção do francês Franck Ribéry e do holandês Arjen Robben. Os importantes jogadores seguem machucados e não devem jogar mais nenhuma partida na atual temporada europeia.