Neuer, Robben, Vidal, Martínez e Coman desfalcam o Bayern na Rússia

O Bayern de Munique vai ter cinco desfalques para enfrentar o Rostov, da Rússia, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na manhã desta terça-feira o elenco alemão embarcou para a viagem sem Manuel Neuer, Arjen Robben, Arturo Vidal, Javi Martínez e Kingsley Coman.

O goleiro sentiu uma lesão na panturrilha durante o treino de segunda-feira e acabou cortado da viagem. Ele vai continuar em Munique para fazer tratamento e pode voltar no fim de semana, pelo Campeonato Alemão.

Arjen Robben e Javi Martínez chegaram a voltar a treinar na segunda-feira, recuperados de lesões musculares. Eles participaram do aquecimento, mas não trabalharam com o restante do grupo, fazendo exercícios na caixa de areia. Apesar da expectativa, também não viajam. Já Vidal e Coman estão lesionados há mais tempo.

Classificado para a próxima fase, o Bayern joga na Rússia precisando da vitória para seguir em condições de fechar o grupo na liderança. Tem nove pontos, contra 12 do Atlético de Madrid. Na última rodada, os dois rivais se enfrentam. "Se a gente vencer, nós temos a chance teórica de vencer o grupo diante do Atlético", comentou Karl-Heinz Rummenigge.