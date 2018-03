Nevasca provoca adiamento do jogo do Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha

As condições climáticas adversas impediram o Borussia Dortmund de entrar em campo nesta terça-feira, quando iria atuar pelas quartas de final da Copa da Alemanha. A forte nevasca em Lotte, onde o time iria entrar em campo para encarar o Sportfreunde Lotte, forçou o adiamento do confronto, após a arbitragem realizar uma inspeção do campo.

Os organizadores da Copa da Alemanha ainda não apontaram a nova data para o compromisso entre um dos gigantes do futebol do país e o modesto Sportfreunde Lotte, grande surpresa da competição e que disputa a terceira divisão nacional, mas anteriormente eliminou o Bayer Leverkusen e o Werder Bremen.

O outro jogo agendado para esta terça ocorreu normalmente, sendo que o Eintracht Frankfurt se garantiu nas semifinais ao superar o Arminia Bielefeld, da segunda divisão alemã, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Danny Blum logo aos seis minutos do primeiro tempo.

Os outros dois compromissos das quartas de final da Copa da Alemanha serão disputados nesta quarta-feira. O Hamburgo receberá o Borussia Mönchengladbach, enquanto o Bayern de Munique será mandante no clássico contra o Schalke 04.