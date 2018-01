Neve adia 3 jogos do Campeonato Inglês Enquanto os grandes campeonatos do futebol europeu fizeram uma pausa nas festas de fim de ano, a Inglaterra continuou disputando o torneio nacional. Mas a rodada desta quarta-feira foi prejudicada pelo mau tempo no país, causando o adiamento de 3 dos 10 jogos previstos, por causa da neve no gramado dos estádios. Ainda sem data para serem realizados, os jogos adiados foram: Bolton x Middlesbrough, Blackburn x Sunderland e Newcastle x Charlton. Em compensação, outros 7 jogos previstos vão acontecer: Arsenal x Portsmouth, Birmingham x Manchester United, Everton x Liverpool, Fulham x Aston Villa, Manchester City x Chelsea, West Bromwich x Tottenham e West Ham x Wigan.