Neve adia amistoso entre Peru e Equador na Espanha

De acordo com os organizadores da partida, as duas equipes concordaram em adiar a partida por causa da neve que passou a atingir o território espanhol nesta segunda. As seleções sul-americanas ainda não definiram uma nova data para o confronto, que seria disputado no Estádio Vicente Calderón.

O amistoso, beneficente, é válido pela "Water Cup", e tem por objetivo arrecadar fundos para o programa Água Solidária. O projeto disponibiliza água potável e saneamento básico para os moradores da Amazônia peruana e equatoriana.