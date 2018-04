Neve adia novamente partida pelas Eliminatórias da Euro

A partida das Eliminatórias à Eurocopa de 2008 entre Sérvia e Casaquistão, que seria disputada no sábado e acabou remarcada para este domingo por causa da neve que atingiu Belgrado, foi adiada novamente pelo mesmo motivo. O jogo, pelo grupo A, passa para o próximo sábado, segundo informações da Uefa. Com isso, a seleção da casa poderá entrar em campo sabendo que resultado precisará se derrotar a já classificada Polônia e a Finlândia bater Portugal. As duas partidas serão na quarta. Mesmo assim, os sérvios têm chances muito remotas de classificação. O Casaquistão apenas cumpre tabela.