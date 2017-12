Neve pode atrapalhar rodada na Itália A última rodada do campeonato da Itália em 2001 tem jogos importantes para definir a ponta da tabela, mas pode ser prejudicada pelo mau tempo. A neve tem feitos estragos, principalmente no Norte do país, e surge como ameaça ao confronto entre Chievo e Roma, marcado para este sábado, em Verona. As equipes sugeriram o adiamento, mas a federação de futebol local em princípio confirma. A eventual suspensão vai depender de avaliação que o árbitro fizer antes do jogo. O Chievo já teve jogo transferido - na quarta-feira deveria enfrentar a Lazio, também em casa, mas não pôde entrar em campo por conta do frio. Dessa forma, manteve os 29 pontos, mas caiu para a terceira colocação. Seus dirigentes não se aborrecem com a perspectiva de nova transferência. A Roma, em segundo lugar com 30 (mas com 15 jogos), também gostaria de ganhar folga adicional. A outra partida antecipada da 16º rodada terá a Lazio (23 pontos) x Bologna (23), no estádio Olímpico, em Roma. No domingo, há os demais jogos, com destaque para Piacenza contra a líder Inter (31). Mais Parma x Fiorentina, Perugia x Atalanta, Torino x Venezia, Udinese x Lecce, Milan x Verona e Brescia x Juventus. O Brescia ainda tem problemas com Pep Guardiola. O espanhol foi flagrado duas vezes no antidoping e o promotor que acompanha o caso pede um ano de suspensão.