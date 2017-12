Neve pode tirar Ronaldo do jogo Ronaldo pode ficar fora do jogo que a Internazionale faz neste sábado com o Chievo e que vale a liderança do Campeonato Italiano. O aproveitamento do atacante brasileiro depende do tempo. Como tem nevado forte em Milão, a comissão técnica teme escalar o ?Fenômeno? se o gramado estiver gelado. Se o tempo não melhorar, o craque vai curtir a partida do banco ou até das arquibancadas do estádio San Siro. A precaução do técnico Héctor Cúper faz sentido. O treinador não pretende expor Ronaldo a um esforço adicional, por considerar que sua forma física ainda não é a ideal. Mesmo assim, o atacante participou nesta sexta-feira de um treino sob neve e com gramado escorregadio na concentração de La Pinetina. Após o exercício, ele não se queixou de dores. O time, em compensação, terá Christian Vieri, que recuperou a condição de titular e de artilheiro da equipe. O jogo deste sábado chama a atenção pelo desempenho das duas equipes. A Inter lidera com 28 pontos, dois a mais do que o surpreendente adversário, promovido este ano para a Série A e já na briga pelo título. A vitória do time de Milão pode empurrar o segundo representante de Verona até para a 4ª ou a 5ª colocação no campeonato, dependendo também dos demais resultados da 14ª rodada da temporada. Os demais jogos serão disputados no domingo e o destaque é o confronto Roma x Milan. Outras partidas: Atalanta x Parma, Bologna x Perugia, Fiorentina x Brescia, Venezia x Udinese, Verona x Lazio, Lecce x Torino e Juventus x Piacenza.