Neville não treina e deve ficar de fora contra o Equador A Inglaterra deverá ter o desfalque do lateral-direito Gary Neville no jogo deste domingo contra o Equador, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo, em Stuttgart. Neville nem treinou com os demais jogadores neste sábado. O jogador sentiu uma contratura na panturrilha da perna direita antes da partida contra Trinidad & Tobago, a segunda da Inglaterra na Copa. Neville desfalcara a equipe também contra a Suécia. O técnico Sven-Göran Eriksson ainda não divulgou a escalação, mas o substituto natural de Neville é o zagueiro Jamie Carragher, que já atuou improvisado na lateral nos dois últimos jogos. A boa notícia para a Inglaterra é que o zagueiro Rio Ferdinand, que vinha sentindo dores na virilha, treinou normalmente com a equipe neste sábado e deve ser confirmado para enfrentar o Equador.