Neville será investigado por gesto obsceno para Tevez

O gesto de Neville, que começou a partida no banco de reservas, foi feito quando ele estava se aquecendo na lateral do campo e Tevez converteu uma cobrança de pênalti. Durante a comemoração do argentino, o jogador do Manchester United lhe mostrou o dedo médio. A imagem, que não foi vista pela arbitragem durante o jogo, foi captada por uma câmera de TV.

O gesto de Neville pode ter sido uma resposta ao argentino. Na comemoração, Tevez teria apontado em direção ao defensor do Manchester United, dizendo que ele "fala demais". Anteriormente, Neville havia declarado que o técnico Alex Ferguson havia acertado ao decidir não contratar Tevez em definitivo.