Neville treina e pode voltar à Inglaterra contra Portugal O lateral-direito Gary Neville treinou normalmente nesta quarta-feira, não sentiu dores e deve voltar ao time titular da Inglaterra no jogo de sábado, contra Portugal, em Gelsenkirchen, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. "Acredito que ele poderá estar de volta no sábado, mas ainda vamos confirmar isso nos treinos de quinta e sexta", disse o técnico Sven-Goran Eriksson. "Se houver algum risco ele não vai jogar", completou. O lateral do Machester United sofreu uma contusão na panturrilha direita na estréia do "English Team", contra o Paraguai, e não voltou mais a jogar. Como Eriksson não levou outro lateral-direito, Hargreaves e Carragher foram as opções até agora - o treinador pensou até em escalar Beckham na posição e colocar o jovem Lennon no meio-de-campo. Cuidado com a catimba Eriksson disse que alertou seus jogadores para não caírem nas provocações dos jogadores portugueses - em especial o goleiro Robinson e os zagueiros Carragher e Terry, que levaram cartão amarelo contra o Equador e podem ser suspensos. A violência, a catimba e o excesso de cartões na vitória portuguesa contra a Holanda - foram quatro expulsões - impressionaram o técnico e os jogadores ingleses, que vêem os árbitros atuando com rigor excessivo durante a Copa. "Os cartões estão aparecendo muito rápido", diz o zagueiro Ferdinand. "É difícil de jogar se o árbitro pára a partida a cada 30 segundos", completou Hargreaves.