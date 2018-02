Névoa impede treino da Seleção Uma névoa intensa invadiu a Granja Comary em Teresópolis, e está impedindo, neste momento, o início do treino coletivo, que iria definir o time titular da Seleção Brasileira para a partida de domingo, contra a Bolívia em La Paz, pelas Elimiantórias da Copa do Mundo. O teino estava previsto para começar às 15h45, mas quase meia hora depois ainda não tinha iniciado. Para não perder muito tempo, os jogadores fazem exercícios de aquecimento no gramado.