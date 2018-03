New York Times destaca São Caetano A vitória do São Caetano sobre o Olimpia por 1 a 0, quarta-feira, em Assunção, no Paraguai, foi notícia, nesta quinta, no site do jornal americano ?The New York Times?. Sob o título ?São Caetano vence a final da Libertadores?, a nota destaca o fato de o clube brasileiro, com apenas 12 anos de vida, estar perto de conquistar o título da Taça Libertadores, ?principal competição sul-americana de clubes?, já em sua segunda participação no torneio. Para o Olimpia, diz o ?The New York Times?, ?foi uma derrota difícil, na véspera do centenário do clube?. A nota prossegue, lembrando que a partida de volta será realizada quarta-feira, em São Paulo, e que o vencedor da Libertadores disputará o título da Copa Toyota, em dezembro, no Japão, com o Real Madrid, campeão europeu.