Newcastle anuncia contratação de Owen Sem espaço no Real Madrid após a chegada da dupla brasileira Robinho/Julio Baptista - o atacante inglês Michael Owen decidiu se mexer. O jogador anunciou nesta terça-feira que está se transferindo para o Newcastle, da Inglaterra, clube com o qual assinará contrato por quatro anos. O Newcastle informa em seu site na internet que Owen foi contratado por 16 milhões de libras esterlinas ( ? 23,5 milhões de euros). A transferência do jogador, de 25 anos, está sendo considerado um marco no clube. "Trazer Michael ao Saint-James Park (estádio do Newcastle) será, junto com a contratação de Alan Shearer, um dos momentos mais importantes da história do Newcastle United desde que eu estou aqui", declarou o presidente do clube, Freddy Shepherd.