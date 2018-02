Newcastle avança na Copa da Uefa O inglês Newcastle e o holandês Alkmaar garantiram nesta quarta-feira vaga nas quartas-de-final da Copa da Uefa. O Newcastle goleou o Olympiakos por 4 a 0, em casa. O atacante Shearer marcou dois gols, enquanto Dyer e Bowyer completaram o placar. No jogo de ida, na Grécia, o time da Inglaterra também havia vencido: 3 a 1. Já o Alkmaar eliminou o Shakhtar Donetsk, ao fazer 2 a 1 (no jogo de ida, na Ucrânia, vitória dos holandeses por 3 a 1). O meia Elano, ex-Santos, marcou o gol de honra do time ucraniano. E o espanhol Villarreal empatou sem gols com o Steaua, em Bucareste, em partida adiada da semana passada. O jogo de volta será domingo, na Espanha.