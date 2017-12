Newcastle derrota o líder Aston Villa O Aston Villa foi derrotado pelo Newcastle por 3 a 0, neste sábado, e pode perder a liderança do Campeonato Inglês no complemento da rodada, domingo. Com 21 pontos ganhos, o Aston Villa está ameaçado por três equipes: Leeds, que tem 20, e Arsenal e Liverpool, ambos com 19. Já o Newcastle também chegou aos 20 depois da vitória sobre o líder. Neste domingo, o Liverpool irá enfrentar o Manchester United, o Leeds recebe o Tottenham, o Arsenal joga contra o Charlton e o Chelsea encara o Ipswich. Nos outros jogos disputados neste sábado, o Bolton empatou com o Everton por 2 a 2, o Middlesbrough goleou o Derby por 5 a 1, o Blackburn ganhou do Southampton por 2 a 1, o Fulham derrotou o West Ham por 2 a 0 e o Leicester venceu o Sunderland por 1 a 0.