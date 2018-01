Newcastle desiste de Kléberson O Newcastle avisou nesta quinta-feira ter desistido da contratação do volante Kléberson, do Atlético-PR. O diretor-executivo do clube inglês, Freddy Shepherd, esteve no Brasil negociando o acerto com o jogador brasileiro, mas não houve acordo financeiro. ?Os brasileiros acham que a Europa é uma mina de ouro e que eles podem tirar proveito disso, mas isso é coisa do passado. Acho que fizemos uma grande oferta. Agora, se eles quiserem, que venham nos procurar?, afirmou o dirigente do Newcastle, que teria oferecido US$ 8 milhões pela contratação do pentacampeão Kléberson.