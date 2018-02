Newcastle e Blackburn nas semifinais A Copa da Inglaterra já tem definidos os outros dois semifinalistas: Blackburn e Newcastle. Ambos venceram seus jogos por 1 a 0 sobre Leicester e Tottenham, respectivamente, e garantiram suas classificações. O gol do Blackburn foi marcado por Paul Dickov, de pênalti, aos 38 minutos. E o gol do Newcastle foi de Patrick Kluivert, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Os dois classificados deste domingo se juntam a Arsenal e Manchester United, que garantiram suas vagas no sábado. O sorteio dos confrontos na próxima fase será realizado nesta segunda-feira.