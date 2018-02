Newcastle é eliminado da Copa da Inglaterra com goleada Um dos times mais tradicionais do futebol inglês, o Newcastle United foi eliminado de forma humilhante, nesta quarta-feira, da Copa da Inglaterra. Jogando em sua casa, o Saint-James Park, a equipe foi goleada pelo Birmigham City, da segunda divisão, por 5 a 1. G. McSheffrey , Solano (contra), N´Gotty, Larsson e Campbell marcaram para o Birmigham e Milner descontou para o Newcastle, que ainda teve Taylor expulso na etapa final. No Campeonato Inglês, a situação do Newcastle também não é animadora: o time ocupa apenas a 11ª colocação, com 29 pontos. O líder Manchester United tem 57. Com o resultado, o Birmigham City avançou à quarta rodada do torneio, assim como Fulham e Tottenham, que passaram por Leicester City e Cardiff por 4 a 3 e 4 a 0, respectivamente.