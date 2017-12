Newcastle e Liverpool empatam por 1 a 1 Danny Murphy abriu o placar para o Liverpool, mas Alan Shearer, de pênalti, empatou a partida para o Newcastle, neste sábado, em jogo que abriu a 15ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o Liverpool somou 22 pontos e está provisoriamente na quinta colocação, enquanto o Newcastle tem um a menos. O líder do campeonato é o Chelsea, com 35 pontos, um a mais que o Arsenal.