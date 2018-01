Newcastle elimina Chelsea da Copa O Newcastle eliminou neste domingo o favorito Chelsea da Copa da Inglaterra. Jogando na casa do adversário, venceu por 1 a 0 (gol de Kluivert) e tirou da competição do líder do Campeonato Inglês e um dos favoritos ao título na Copa do Campeões. Durante o jogo o Chelsea esbanjou nervosismo, tanto que teve dois expulsos. Os outros resultados deste domingo foram Tottenham 1 x 1 Nottingham e Burnley 0 x 0 Blackburn.