Newcastle goleia e encosta nos líderes O Newcastle goleou o Blackburn por 5 a 1, neste sábado, e encostou nos líderes do Campeonato Inglês. Com a vitória, a equipe chegou aos 61 pontos, com três a menos do que o primeiro colocado, o Manchester United, que ganhou do Fulham por 3 a 0. Em outras partidas disputadas pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, Chelsea 5 x 0 Manchester City, Middlesbrough 1 x 1 Charlton, Southampton 2 x 2 Aston Villa e West Ham 2 x 0 Sunderland. No domingo, jogam Liverpool x Leeds e Arsenal x Everton. E na segunda, acontece Bolton x Tottenham.