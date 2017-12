Newcastle goleia Everton em Londres Com uma grande atuação do peruano Solano, autor de dois gols, o Newcastle não teve dificuldade para golear o Everton, por 6 a 2, em seu estádio, hoje, em partida adiantada da 32ª rodada do campeonato inglês da primeira divisão. Com a vitória, o Newcastle chega a 59 pontos e se mantém em quarto lugar na tabela de classificação, a seis pontos do líder Liverpool, que recebe amanhã o Charlton, oitavo colocado ao lado do Tottenham.