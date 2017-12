Newcastle obtém virada histórica O Newcastle manteve a liderança do Campeonato Inglês, ao derrotar, neste sábado, em uma virada histórica, o Leeds, por 4 a 3. Atuando no estádio Ellan Road, casa do adversário, o Newcastle chegou a estar perdendo por 3 a 1. No outro destaque da rodada, o Manchester United, com Verón e Beckham, goleou o Southampton por 6 a 1. O holandês Ruud Van Nistelrooy marcou três gols. Com estes resultados, o Newcastle soma 36 pontos, três a mais do que o Liverpool, que joga neste domingo o clássico contra o Arsenal. O Manchester segue sua recuperação no campeonato e já soma 30 pontos. Outros resultados deste sábado: Derby County 3 x 1 Aston Villa, Blackburn 2 x 0 Charlton, Ipswich 2 x 1 Tottenham, Leicester 1 x 1 West Ham e Sunderland 1 x 0 Everton.