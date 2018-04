Newcastle se reforça e fica com 9 franceses no elenco

Gouffran, de 26 anos, ajudou o Bordeaux a faturar o título do Campeonato Francês na temporada 2008/2009, quando marcou o gol da vitória sobre o Caen, que selou a conquista do torneio. O atacante fez 40 gols em 183 partidas pelo clube e atua tanto como centroavante, como aberto pela ponta direita.

Os clubes oficializaram a transação nos seus sites oficiais. Nesta semana, o Newcastle contratou o zagueiro Mapou Yanga-Mbiwa, do Montpellier, atual campeão francês. Antes, nos primeiros dias de 2013, o clube se reforçou com o lateral-direito Mathieu Debuchy, do Lille.

Com essas três contratações, o Newcastle passa a contar com nove jogadores franceses no seu elenco. E o clube inglês poderá ter 10 no seu grupo porque está negociando com o Toulouse para se reforçar com o volante Moussa Sissoko.