Newcastle vence e lidera campeonato O Newcastle assumiu a liderança do Campeonato Inglês ao vencer hoje o Leeds United por 3 a 1 de virada, em um jogo cujo primeiro gol saiu aos 29 segundos, o mais rápido da temporada. Com essa vitória, o Newcastle soma 42 pontos, seguido pelo Leeds, com 41. O Leeds abriu o placar com Alan Smith, mas o Newcastle empatou 2 minutos depois - o zagueiro Michael Duberry marcou contra. Em seguida o Newcastle virou o jogo com um chute do atacante Kieron Dyer aos 15 minutos do segundo tempo, e outro do atacante Craig Bellamy, faltando 3 minutos para acabar o jogo. O zagueiro do Leeds, Danny Mills, foi expulso, após atingir covardemente a perna do atacante Craig Bellamy. Foi a segunda expulsão de Mills na temporada. O dirigente do Leeds, David O?Leary, deu razão ao árbitro. ?Ele estava certo. Não vou defender Mills. Defendo jogadores quando acredito que eles estão certos, mas vou tratar dessa questão internamente com o jogador?, afirmou. O Newcastle pode perder a liderança do campeonato dependendo dos resultados dos jogos de amanhã. Se o Manchester United, hoje com 39 pontos, vencer o Southampton, vai dividir o primeiro lugar com. Em outro jogo deste domingo, o Arsenal recebe o Liverpool. Outros jogos realizados hoje pelo campeonato inglês: Aston Villa 2 x 1 Derby; Blackburn 4 x 1 Charlton; Bolton 2 x 2 Chelsea; Everton 1 x 0 Sunderland; Fulham 2 x 1 Middlesbrough; Ipswich 2 x 1 Tottenham; West Ham 1 x 0 Leicester.