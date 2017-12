Newcastle vence e mantém liderança O Newcastle derrotou nesta quarta-feira o Middlesbrough e manteve a liderança do Campeonato Inglês após 19 rodadas, com 39 pontos. Alan Shearer abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo e fez o seu 10º gol na temporada. Gary Speed, aos 13, e Olivier Bernard, aos 38 do segundo tempo, fecharam a contagem. A vitória deu folga ao Newcastle que agora lidera com três pontos de vantagem sobre o Arsenal, segundo colocado. Nos outros jogos da rodada, o Manchester United venceu o Everton por 2 a 0, o Southampton ganhou do Tottenham por 1 a 0, o Aston Villa foi derrotado pelo Liverpool por 2 a 1, o Sunderland derrotou o Blackburn por 2 a 0 enquanto o Ipswich passou pelo Leicester por 2 a 0.