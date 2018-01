Newcastle vence Sunderland por 1 a 0 O Newcastle derrotou o Sunderland por 1 a 0 e agora é o vice-líder do Campeonato Inglês, com 55 pontos, atrás do Manchester United, com 57 pontos. Das quatro primeiras equipes, o Newcastle e o Arsenal têm 27 jogos, um jogo a menos que o líder Manchester. Na outra partida deste domingo o Leeds empatou por 0 a 0 com o Charlton.