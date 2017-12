Newell?s e Central empatam sem gols No clássico argentino da primeira fase da Copa Sul-Americana, Newell?s Old Boys e Rosario Central empataram por 0 a 0, nesta quinta-feira. Com este resultado, a decisão fica para o próximo jogo, marcado para o dia 29 de agosto. Quem passar pega o vencedor do duelo brasileiro entre Internacional e São Paulo.