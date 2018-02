Newell?s fica a um empate do título O Newell?s Old Boys derrotou neste domingo o Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2 a 0 e precisa apenas de um empate na última rodada para conquistar o Torneo Apertura. O Newell?s não conquista um título argentino desde 1991. Já o Vélez Sarsfield derrotou o Estudiantes por 2 a 0, fora de casa, em confronto de equipes que ainda sonhavam com o título, e ainda tem chances de ser campeão. Depois de 18 rodadas disputadas, o Newell?s, equipe que conta no elenco com o experiente Ariel Ortega e com o brasileiro Jardel, soma 36 pontos, três a mais que o Vélez Sarsfield.