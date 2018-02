Newell?s Old Boys ganha e embola grupo do Goiás O Newell?s Old Boys, da Argentina, venceu nesta terça-feira por 2 a 0 o Unión Española (CHI) e embolou o Grupo 3 da Copa Libertadores, o mesmo do Goiás. É que os argentinos chegaram aos três pontos na classificação, a mesma quantidade dos brasileiros e do The Strongest (BOL). A vitória foi garantida com dois gols do artilheiro Ignacio Scocco, ambos de cabeça, aos cinco e 20 minutos do segundo tempo. Cerca de 20 mil espectadores foram ao Estádio Coloso del Parque Independencia ver a partida que foi apitada pelo brasileiro Wilson de Souza Mendonça.