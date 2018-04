Newell's vence e pega Boca Juniors nas quartas da Libertadores

BUENOS AIRES - O Newell's Old Boys conseguiu nesta quarta-feira, mesmo fora de casa, a sua classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Derrotado no jogo de ida, em Rosário, por 1 a 0, o time rubro-negro precisava derrotar o Vélez Sarsfield, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, para avançar na competição. E conseguiu a vaga com a vitória por 2 a 1, passando por ter feito mais gols como visitante.

Na próxima fase, o Newell's Old Boys terá pela frente o Boca Juniors, que eliminou o Corinthians com um empate por 1 a 1, no Pacaembu, nesta quarta-feira. Com o adversário definido, o primeiro jogo será no estádio La Bombonera.

Em campo, o Newell's Old Boys conseguiu empatar o confronto com o gol de Casco logo aos 4 minutos de jogo. Antes do intervalo, aos 40, o time de Rosário ampliou o placar com o meia Scocco, que aproveitou uma falha da defesa rival. Na segunda etapa, na tentativa de obter o empate que o classificaria, o Vélez Sarsfield foi todo ao ataque, mas só conseguiu marcar uma vez - com Ferreyra, aos 38 minutos.