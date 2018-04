Ney Franco abre as portas para contratar Jorge Henrique, do Corinthians

SÃO PAULO - Ainda à procura de um jogador para atuar no lado direito do ataque, desde que Lucas foi para o Paris Saint-Germain, Ney Franco cogita ir até ao rival para se reforçar. Perguntado sobre Jorge Henrique, que foi afastado do Corinthians por indisciplina e deve ser negociado em breve, o treinador do São Paulo não escondeu o entusiasmo com a possibilidade de contratá-lo.

"É um baita jogador. Se estiver disponível no mercado e pudesse jogar aqui, seria interessante. Até porque ele fazia essa função comigo no Botafogo, embora jogasse mais pela esquerda. É um bom nome disponível no mercado", afirmou Ney Franco, que trabalhou com Jorge Henrique em 2008 no Botafogo.

Jorge Henrique foi afastado do elenco do Corinthians no dia 9 de maio. Desde então, tem treinado separadamente. Ele chegou a pedir desculpas pelo ato de indisciplina, mas a direção corintiana já decidiu negociar o jogador. E o São Paulo surge, portanto, como um dos possíveis destinos.

Não ficou claro, porém, se o São Paulo já procurou o rival para falar de Jorge Henrique, pois a assessoria de imprensa do clube encerrou a entrevista coletiva de Ney Franco logo depois dele comentar sobre o jogador de 31 anos.

Antes de se transferir para o Corinthians em 2009, o atacante chegou a ser procurado pelo São Paulo, mas acabou preferindo o Parque São Jorge por ter o acordo apalavrado há mais tempo.