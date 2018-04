Ney Franco admite que São Paulo tem 'obrigação de vencer' o Bolívar

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco admitiu nesta terça-feira que o São Paulo tem "obrigação de vencer" o Bolívar, adversário de estreia na Copa Libertadores. O time do Morumbi vai enfrentar os bolivianos nesta quarta, no jogo de ida da fase preliminar da competição internacional.

"Esse confronto é um que temos a obrigação de vencer e, dentro disso, é algo que passamos para os atletas. O caminho que queremos tomar é o de vitória e precisamos chamar a responsabilidade para isso nos dois jogos", comentou o treinador, já projetando também a partida de volta, na próxima quarta, dia 30, em solo boliviano.

Ney Franco acredita que o duelo desta quarta será "aberto", apesar de esperar certa retranca do adversário. "Pela característica, será um jogo aberto. Eles devem ficar retraídos sem a bola, mas quando a recuperarem não acredito que vão ficar atrás. É uma equipe que sai para o jogo e penso que eles virão para cima quando estiverem com a bola no pé".

Para o treinador, as investidas do Bolívar vão gerar as melhores oportunidades para o São Paulo, no contra-ataque. "Eles trabalham muito bem a bola na lateral, mas efetivamente criam poucas oportunidades de gol e, em alguns momentos, a linha de defesa fica muito exposta ao contra-ataque. É em cima disso que vamos tentar jogar", avisou.