Ney Franco admite time desconcentrado no Paulistão Livre para poder pensar apenas na partida contra o Atlético-MG, o técnico Ney Franco admitiu na noite de sábado que o pensamento do São Paulo está no duelo da Copa Libertadores desde que assegurou a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista. Desconcentrado, o time foi derrotado pelo XV de Piracicaba por 1 a 0 e deixou o gramado do Morumbi vaiado.