Ney Franco aposta em Juninho para vencer o Paraná O técnico Ney Franco armou um esquema ofensivo no Flamengo para o jogo contra o Paraná, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Grupo 5 da Copa Libertadores da América. Ele optou por deixar o meia Renato mais recuado, atuando como volante, assim como no jogo da semana passada, em Curitiba, no qual o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol do próprio Renato. Net Franco quer liberdade para Renato Augusto e Juninho, os articuladores do time. ?O Juninho vem se movimentando bem, está numa fase boa e pode ajudar bastante o Flamengo a seguir em busca das vitórias?, disse Franco. Líder da chave com cinco pontos, um a mais que os paranistas, o Flamengo assegura classificação às oitavas-de-final se vencer a partida desta quarta.