Ney Franco arma time do São Paulo para amistoso com o Londrina

SÃO PAULO - Sem jogar desde o dia 8 de maio, quando foi eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo fará um amistoso nesta quarta-feira, contra o Londrina, como forma de preparação para a estreia no Brasileirão, marcada para domingo. E o técnico Ney Franco já tem o time praticamente definido para atuar no interior paranaense.

No amistoso no Estádio do Café, em Londrina, Ney Franco não poderá contar com três titulares do São Paulo: o goleiro Rogério Ceni, com dores no pé direito, o meia Paulo Henrique Ganso, lesão na coxa esquerda, e o atacante Osvaldo, que se recupera de trauma no quadril. Assim, foi obrigado a fazer algumas mudanças na equipe para o jogo de quarta-feira.

No treino coletivo desta segunda-feira no CT de Cotia, onde o São Paulo faz uma intertemporada antes do Brasileirão - a estreia será no domingo, contra a Ponte Preta -, Ney Franco armou o time com Denis; Douglas, Lúcio, Rafael Toloi e Carleto; Rodrigo Caio, Denilson, Maicon e Jadson; Silvinho e Luis Fabiano. Essa é a provável formação para encarar o Londrina.