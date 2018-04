Ney Franco barra Ganso e escala Aloísio no time titular do São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco surpreendeu no treino desta terça-feira ao trocar Paulo Henrique Ganso por Aloísio, em preparação para a estreia do São Paulo na fase preliminar na Copa Libertadores. O time do Morumbi fará o jogo de ida contra o Bolívar, na noite desta quarta-feira, em casa.

Aloísio foi testado no lado direito do ataque, na mesma posição em que atuava Lucas, transferido para o Paris Saint-Germain. Osvaldo treinou no lado esquerdo, enquanto Jadson atuou centralizado, como prefere, servindo de armador também para Luis Fabiano, mais avançado.

Com esta formação, a mesma da temporada passada, Ganso ficou sem espaço no time e deve começar a partida contra o Bolívar no banco de reservas. "Vi as características do Aloísio e fiquei satisfeito com o treino. Ele pode fazer aquele corredor direito e chegar com facilidade na linha de fundo. E ganhamos mais um homem gol", afirmou o treinador, praticamente confirmando a escalação de Aloísio.

"Queremos fazer uma blitz dentro do campo adversário, não deixá-los jogar. Temos de fazer uma marcação alta, em cima da defesa deles. Com três atacantes, isso pode dar muito resultado", reforçou Ney Franco, que contou com o retorno de Cortez na defesa.

Recuperado de dores na coxa direita, o lateral fará sua estreia no ano, após ser poupado na abertura do Paulistão, no fim de semana - Carleto volta para o banco. Assim, o São Paulo deve entrar em campo com: Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rhodolfo e Cortez; Wellington e Denilson; Osvaldo, Jadson e Aloísio; Luis Fabiano.