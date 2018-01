Ney Franco é só elogios ao adversário do Flamengo O técnico do Flamengo, Ney Franco, elogiou nesta quinta o Botafogo e classificou o adversário de domingo, na primeira partida decisiva do Campeonato Carioca, como um dos melhores do Brasil. O treinador do time rubro-negro enfatizou a campanha realizada pelo adversário tanto na Copa do Brasil quanto no Estadual para ratificar a sua tese. ?O Botafogo vem jogando bonito, os números provam isso, e temos que estar atentos a tudo. Procuro passar o máximo de informações para meus atletas?, disse Ney Franco. Em seguida, o treinador comentou sobre os possíveis desfalques do Botafogo - o lateral Luciano Almeida, o zagueiro Alex, além do meia Zé Roberto. ?Nunca armei meu time em função dos problemas dos outros. O Botafogo tem jogadores do mesmo nível para substituir os contundidos.? A principal preocupação do Flamengo passou a ser o volante Paulinho. O jogador realizou nesta quinta um exame de ressonância magnética na panturrilha direita e nesta sexta será decidido se ele terá condições de participar do confronto.