Ney Franco elogia Rogério Ceni e confia em recuperação no São Paulo

SÃO PAULO - Apesar de ter sofrido algumas críticas neste início de temporada, o goleiro Rogério Ceni conta com grande respaldo do técnico Ney Franco. Para o treinador, seu capitão tem condições de atuar em grande nível até o fim do ano. "Ele tem capacidade técnica e física para suportar a rotina e ir até o final da temporada. Pelo que tem demonstrado internamente, acho que estará à disposição para a disputa do Campeonato Brasileiro", comenta.

Rogério Ceni ficou bastante chateado após a eliminação do São Paulo na Libertadores, mas disse que de cabeça quente não iria falar se seria sua última participação na competição sul-americana. Ele tem contrato até dezembro de 2013 e já tinha avisado antes que não pretende renovar. "O Rogério é um caso atípico. É um atleta que tem condição de jogar até o fim do ano, mas já ganhou muita coisa no clube."

Para Ney Franco, a principal meta neste período de treinamentos em Cotia é recuperar o goleiro, que ainda sente dores no pé direito e está em tratamento. "Temos alguns jogadores que estão no departamento médico, entre eles estão Rogério, Osvaldo, Aloísio, Ganso e Negueba. Mas precisamos dar prioridade a essa recuperação do Rogério", conclui Ney, dando moral para seu capitão.