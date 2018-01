Ney Franco escalará Fla mais ofensivo contra o Real Potosí O volante Claiton e o atacante Roni foram confirmados nesta segunda-feira pelo técnico Ney Franco para o jogo de quarta contra o Real Potosí, no Maracanã, na despedida da equipe da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O meia Renato Augusto jogará mais recuado, dando mais liberdade a Renato, enquanto Souza acompanhará Roni no ataque. "É um dos melhores ataques da Libertadores", elogiou o técnico, que quer a vitória de qualquer maneira. Embora o Flamengo já esteja classificado para as oitavas-de-final, Ney quer uma vitória na última partida para garantir uma boa posição e ter direito de decidir o maior número possível de mata-matas em casa. Até agora, o Flamengo tem a segunda melhor campanha da fase de grupos, com 13 pontos - quatro vitórias e um empate -, atrás apenas do Santos, que venceu os cinco jogos que disputou e soma 15 pontos. O Real Potosí foi o único time que parou o Flamengo: obteve um empate por 2 a 2 na altitude de 4 mil metros da Bolívia. "É um absurdo um jogo de futebol em um lugar daqueles, uma situação desagradável. Agora vai ser uma situação totalmente diferente", promete o confiante zagueiro Moisés.