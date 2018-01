Ney Franco escalará titulares do Flamengo contra América Após a vitória por 2 a 1 sobre o Maracaibo, na quarta-feira, quando assegurou com uma rodada de antecedência o primeiro lugar do grupo na Taça Libertadores, o técnico do Flamengo, Ney Franco, disse que o time titular enfrentará o América, no domingo, na última rodada da Taça Rio. A intenção do treinador é poupar somente os jogadores com algum problema físico. ?Temos uma pequena possibilidade e não temos jogo no meio de semana, por isso, não temos motivo para poupar jogadores. A não ser os que estão com problemas físicos, como o Souza e o Leonardo?, afirmou Ney Franco. Em quinto lugar no Grupo A, com seis pontos, o Flamengo precisa de uma combinação de resultados para conseguir uma das duas vagas à semifinal: tem de vencer o América e torcer para Cabofriense e Madureira não marcarem ponto algum em suas partidas.