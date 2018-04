Ney Franco esconde time, mas confirma Rogério Ceni e Rafael Toloi

SÃO PAULO - O time do São Paulo que enfrentará o Atlético-MG nesta quarta-feira pela Copa Libertadores só será conhecido instantes antes da partida, que vale a vida do time tricolor na competição continental. A exemplo do que fez na última segunda-feira, Ney Franco fechou o treino para a imprensa para poder realizar os ajustes finais antes do confronto.

O treinador também resolveu não divulgar a escalação para tentar confundir o adversário. As maiores dúvidas estão na lateral direita, onde Paulo Miranda e Rodrigo Caio disputam posição, e no lado direito do ataque, com Douglas, Wallyson e Cañete brigando por uma chance. A única pista dada é que o São Paulo atuará em um esquema no qual Ganso atuará centralizado no meio.

"Nesse momento vale tudo e estou tentando passar o mínimo de informações para o rival. Se isso ganha ou não o jogo eu não sei, mas prefiro que seja assim", despistou o comandante.

A boa notícia fica pelo retorno de Rogério Ceni e Rafael Toloi, que segundo o treinador estão 100% fisicamente e não terão problemas para a partida. O goleiro ainda sentia dores no pé direito por causa do choque com Alexandre Pato no clássico contra o Corinthians, no dia 31 de março, enquanto Toloi sentiu desconforto muscular no duelo contra o Botafogo, no último dia 10.

"O Rogério está bem, treinou normalmente e bateu tiro de meta sem problema. Vai para o jogo e é um personagem importante pela sua história", ressaltou Ney Franco.

O provável São Paulo desta quarta-feira terá Rogério Ceni; Rodrigo Caio, Lúcio, Rafael Toloi e Carleto; Wellington, Denilson e Paulo Henrique Ganso; Douglas, Osvaldo e Aloísio.