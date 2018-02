Ney Franco mantém o time titular do Flamengo nesta quarta O técnico Ney Franco decidiu nesta terça-feira que o time titular do Flamengo para o jogo de quarta-feira, contra o Americano, será o mesmo que venceu no último Domingo a Cabofriense, por 2 a 0, no Maracanã. Assim, o atacante Roni, bastante elogiado pelo treinador por causa do bom rendimento nos treinos da semana, ficará como opção no banco de reservas. No treino desta tarde, na Gávea, o técnico observou os jogadores por apenas 20 minutos devido à forte chuva que caiu na cidade. "Foi o suficiente para ver como o time se comportou. Vamos ter que mudar algumas características nossas, mas não será problema", disse o técnico, em coletiva. Quem participou do coletivo e agradou foi o meio-campo Juninho. Ele não sentiu as dores no tornozelo que tanto o incomodavam nos últimos dias e teve sua escalação confirmada. Assim, a equipe será: Bruno, Leonardo Moura, Moisés, Irineu e Juan; Paulinho, Claiton, Renato e Juninho; Renato Augusto e Obina.