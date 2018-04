Ney Franco mostra confiança na volta de Luis Fabiano

BELO HORIZONTE - Punido pela Conmebol, Luis Fabiano cumpriu quatro jogos de suspensão na Libertadores. Ele volta agora, como grande esperança do São Paulo para reverter a complicada situação que vive no confronto diante do Atlético-MG, para quem perdeu por 2 a 1 no Morumbi. A decisão da vaga nas quartas de final da Libertadores será nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, e o técnico Ney Franco comemora por poder contar com seu artilheiro.

"Tive uma conversa muito boa com o Luis. Ele está bem, tem um poder de decisão incrível e sabemos que pode ser o nosso diferencial para derrubar o Atlético. Confio muito nele e na nossa equipe", afirmou Ney Franco, após o treino de reconhecimento realizado nesta terça-feira no Estádio Independência, palco do jogo decisivo pela Libertadores.

Ney Franco também comentou sobre as condições do Independência. "O campo é estreito e o Atlético sabe bem usar isso a seu favor. Trazer a equipe aqui ajuda nas referências do campo e já vivencia um pouco a partida", explicou o treinador, que ainda tem dúvida na escalação do atacante Osvaldo (sofreu uma pancada na região do quadril). "É um jogador no qual confio muito e espero contar com ele. Caso não seja possível, a tendência é escalar o Douglas mais uma vez, pois está mais adaptado ao time."