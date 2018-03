Ney Franco não é mais técnico do Atlético Paranaense

A diretoria do Atlético Paranaense anunciou na noite desta segunda-feira a saída do técnico Ney Franco. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre os dirigentes do clube o próprio treinador. "O Ney está saindo do clube sem mágoa, sem discussões, em paz. A saída é normal. Os objetivos que tínhamos não foram alcançados", afirma ao site do Atlético-PR o diretor de futebol, Alberto Maculan. De acordo com Maculan, o treinador estava desgastado no clube, que empatou no último domingo com o time misto do São Paulo por 1 a 1, pelo Brasileirão - nesta temporada, o Atlético-PR já havia fracasso no Paranaense e na Copa do Brasil. Ao todo, Ney Franco comandou 48 partidas pelo clube e conquistou 29 vitórias. O nome do substituto ainda não foi definido.